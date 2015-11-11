دونجا: ما يقدمه نيمار حاليا يفوق ميسي ورونالدو

(إفي): أكد مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، كارلوس دونجا، اليوم الأربعاء أن ما "يقدمه" نيمار في الوقت الحالي من "مستوى عال" يفوق ما يقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان تقاسما الفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2008.

وأشار دونجا في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة سوبر كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل، على أرض الأولى، مساء غد الخميس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا "نيمار يقدم مستوى عال في الفترة الحالية لأن ميسي مصاب وكريستيانو رونالدو وصل إلى قمة مستواه في الموسم الماضي".

وبحسب رأي دونجا فإن "نيمار دخل مرحلة النضوج منذ انتقاله لصفوف برشلونة" ومع غياب ميسي في المباريات الأخيرة، بدأ المهاجم البرازيلي "في إظهار هذا النضوج".

وعن الهدف المذهل الذي أحرزه نيمار في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال والتي انتهت بفوز البلاوجرانا (3-0)، قال دونجا مازحا بأنه يريد "منه أن يفعل نفس الأمر مع المنتخب".

يذكر أن المنتخب البرازيلي يحتل المركز الخامس في جدول التصفيات برصيد ثلاث نقاط بعد مرور جولتين من عمر التصفيات، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام منتخب تشيلي (2-0) وفوزه في الجولة الثانية على فنزويلا (3-1).