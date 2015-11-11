بيكيه: برشلونة وريال مدريد لا يستطيعان الفوز بالدوري الإنجليزي

يؤمن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أنه لو أتيحت الفرصة لفريقه أو غريمه ريال مدريد للمنافسة في إنجلترا فإنها لن يستطيعا الفوز بلقب الدوري.

وسبق لبيكيه أن لعب في الدوري الإنجليزي حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2008.

وتحدث بيكيه لصحيفة "تيليجراف" قائلا:"أعتقد أنه لو أتيحت الفرصة لبرشلونة وريال مدريد للمنافسة في إنجلترا فإنها لا يستطيعان الفوز بلقب الدوري في أول عام هناك".

وأضاف"أعتقد ذلك بسبب صعوبة المباريات، فهناك بعض الفرق تكون ملاقاتها صعبة للغاية مثل ستوك سيتي".

وبسؤاله ماذا لو نافست الفرق الإنجليزية في إسبانيا هل تستطيع الفوز باللقب؟ أجاب"إنها مناقشة لن تنتهي ونستطيع قضاء العديد من الساعات نتحدث فيها".

وأتم"مانشستر يونايتد وتشيلسي إذا لعبا في إسبانيا لا توجد لهما أي فرصة في الفوز بالدوري أيضا".