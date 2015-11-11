الحكومة الموازية في ليبيا تعلن اعتقال جندى إماراتى بتهمة التجسس

>قالت الحكومة الموازية في ليبيا اليوم الأربعاء إنها اعتقلت جنديا إماراتيا وتحقق معه بتهمة التجسس بعد العثور على دليل في وثائقه وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال صادق السور المدعي العام، إن الجندي الذي عرفه باسم (يوسف صقر أحمد مبارك) قد اعتقل في طرابلس بعد أن كشفت معلومات مخابراتية عن أنشطته.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريا بواسطة مكتب الادعاء العام بعد أن أظهرت معلومات على جهاز الكمبيوتر المحمول ووثائق أن مبارك كان يتجسس لصالح بلد أجنبي.

وفي ليبيا صراع بين حكومتين متنافستين وراء كل منهما فصائل تدعمها. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة في الشرق مقابل أخرى موازية في الغرب.