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أخبار اليمن اليوم..بحاح: جنون على عبد الله صالح سبب معاناة اليمن

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أخبار اليمن اليوم..بحاح: جنون على عبد الله صالح سبب معاناة اليمن أخبار اليمن اليوم..بحاح: جنون على عبد الله صالح سبب معاناة اليمن
شهدت أخبار اليمن اليوم العديد من التقارير الهامة والتى كانت فى صدرتها، تصريحات نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء، خالد بحاح التى أعلن فيها أن "جنون" الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، كان سببا لما يعانيه اليمن اليوم.

وأكد بحاح فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء أوردت القناة مقتطفات منه، أن صالح هو أحد صناع تنظيم القاعدة فى اليمن.

وأشار إلى أن الرئيس السابق بسط نفوذه فى المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث حرص أثناء فترة رئاسته على خلق ولاءات له داخلها، وقام بتعيين أقربائه ومعارفه فى المناصب العليا.

وفى تطور آخر لأخبار اليمن اليوم، أعلنت قطر استشهاد أول جندى لها ضمن قواتها التى تقاتل فى صفوف التحالف الذى تقوده فى اليمن ضد المتمردين الشيعة.

وأعلن وزير الخارجية خالد بن حمد العطية مقتل الجندى اليوم الأربعاء على تويتر، من دون تحديد هوية الجندى أو كيف قتل ومتى.

وفى تطور ميدانى لآخر أخبار اليمن اليوم، أكدت مصادر طبية يمنية، مقتل مدنى وجرح عشرة آخرين، بينهم مرضى، فى قصف شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على مستشفى "الثورة" بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن المستشفيات باتت تعانى جراء انعدام الكثير من المستلزمات الطبية أهمها مادة الأكسجين، جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

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مصر 365

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