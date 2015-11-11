العبادى يجتمع مع القيادات العسكرية فى الأنبار لتحريرها من "داعش"

>ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا فى بغداد مع القيادات الأمنية والعسكرية فى الأنبار بحضور محافظ الأنبار صهيب الراوي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل استمرار زخم الانتصارات فى المحافظة وتحرير أهالى الأنبار وباقى المناطق العراقية التى تحتلها عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد العبادى أهمية التعاون بين أبناء محافظة الأنبار وعشائرها مع القوات الأمنية لتحرير أرضها من سيطرة داعش، وضرورة التنسيق المتكامل بين جميع القطاعات العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبى وأبناء العشائر للمضى قدما فى تحقيق الانتصارات على الإرهابيين.

كما التقى العبادى محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، حيث بحثا تطورات الأوضاع بالمحافظة وعودة النازحين وإعادة إعمار المناطق التى تم تحريرها من داعش وتوفير الخدمات بها.. وناقشا الانتصارات التى تحققت فى المحافظة ومسك الأرض لعدم عودة الإرهابيين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم 20 أكتوبر الماضى تحرير قضاء "بيجي" بصلاح الدين شمالى العراق من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى بالكامل، بما فى ذلك مصفي"بيجي" النفطى يعد أكبر مصافى العراق، وكانت تنتج 300 ألف برميل يوميا، وتغطى مانسبته 40% من احتياجات العراق من المشتقات النفطية، ومنطقتى البوجوارى والـ 600 وناحية الصينية وقرى شويش والهنشى من مسلحى داعش.. وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى أعلن فى 12 أكتوبر 2015 انطلاق المرحلة الثانية لعمليات "لبيك يا رسول الله" لتحرير كامل لمحافظة صلاح الدين.

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