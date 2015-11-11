بالصور.. يهوديات أمريكيات يرفعن لافتات لمقاطعة إسرائيل امام حائط المبكى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجموعة من اليهوديات الأمريكيات رفعن لافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل امام حائط المبكى بالقدس المحتلة .

وأضافت الصحيفة أن اليهوديات الأمريكيات أعلن تأييدهن الكامل لحملة المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية المعروف باسم "BDS ، موضحة ان من بين اللافتات لافتة مكتوب عليها "قاطعوا إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن الأمريكيات طالبن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى على الاراضى الفلسطينية ،مؤكدين أن من حق الفلسطينيين إقامة دولة لهم كباقى الشعوب.

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