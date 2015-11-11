أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حكومة المؤتمر الوطني الليبي تعتقل جندياً إماراتياً بتهمة التجسس

Google+ Print
حكومة المؤتمر الوطني الليبي تعتقل جندياً إماراتياً بتهمة التجسس حكومة المؤتمر الوطني الليبي تعتقل جندياً إماراتياً بتهمة التجسس

أرشيفية

قالت حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني في ليبيا الأربعاء 11 نوفمبر 2015، إنها اعتقلت جندياً إماراتياً وتحقق معه بتهمة التجسس بعد العثور على دليل في وثائقه وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال صادق السور المدعي العام لرويترز إن الجندي (يوسف صقر أحمد مبارك) قد اعتقل في طرابلس بعد أن كشفت معلومات مخابراتية عن أنشطته وفقاً لما نقلته “هافينجتون بوست”.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جارياً بواسطة مكتب الادعاء العام بعد أن أظهرت معلومات على جهاز الكمبيوتر المحمول ووثائق أن مبارك كان يتجسس لصالح بلد أجنبي.

وفي ليبيا صراع بين حكومتين متنافستين وراء كل منهما فصائل تدعمها. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة في الشرق مقابل أخرى موازية في الغرب. وتتهم كل منهما بلداناً مجاورة بدعم الأخرى.

وتتهم الموازية كلاً من الإمارات ومصر بدعم غريمتها. وقالت أميركا العام الماضي إن الإمارات ومصر شنتا غارات جوية ضد إسلاميين ليبيين لكن الإمارات نفت مثل هذه المزاعم.

ويأتي الاعتقال بعدما اشتكى مسؤولون في طرابلس من انحياز الأمم المتحدة في مفاوضات سلام مع الحكومة المعترف بها إثر تقارير بأن مبعوث المنظمة الدولية لليبيا سيترك منصبه ليتولى منصباً في أكاديمية دبلوماسية إماراتية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك