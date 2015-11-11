حكومة المؤتمر الوطني الليبي تعتقل جندياً إماراتياً بتهمة التجسس

قالت حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني في ليبيا الأربعاء 11 نوفمبر 2015، إنها اعتقلت جندياً إماراتياً وتحقق معه بتهمة التجسس بعد العثور على دليل في وثائقه وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال صادق السور المدعي العام لرويترز إن الجندي (يوسف صقر أحمد مبارك) قد اعتقل في طرابلس بعد أن كشفت معلومات مخابراتية عن أنشطته وفقاً لما نقلته “هافينجتون بوست”.

وأضاف أن التحقيق لا يزال جارياً بواسطة مكتب الادعاء العام بعد أن أظهرت معلومات على جهاز الكمبيوتر المحمول ووثائق أن مبارك كان يتجسس لصالح بلد أجنبي.

وفي ليبيا صراع بين حكومتين متنافستين وراء كل منهما فصائل تدعمها. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة في الشرق مقابل أخرى موازية في الغرب. وتتهم كل منهما بلداناً مجاورة بدعم الأخرى.

وتتهم الحكومة الموازية كلاً من الإمارات ومصر بدعم غريمتها. وقالت أميركا العام الماضي إن الإمارات ومصر شنتا غارات جوية ضد إسلاميين ليبيين لكن الإمارات نفت مثل هذه المزاعم.

ويأتي الاعتقال بعدما اشتكى مسؤولون في طرابلس من انحياز الأمم المتحدة في مفاوضات سلام مع الحكومة المعترف بها إثر تقارير بأن مبعوث المنظمة الدولية لليبيا سيترك منصبه ليتولى منصباً في أكاديمية دبلوماسية إماراتية.