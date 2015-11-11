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بعد رفضه عربيًا.. الدنمارك تعرض فيلم «الرسول محمد » في سينماتها

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بعد رفضه عربيًا.. الدنمارك تعرض فيلم «الرسول محمد » في سينماتها بعد رفضه عربيًا.. الدنمارك تعرض فيلم «الرسول محمد » في سينماتها

تم عرض الفيلم السينمائي الايراني “محمد رسول الله” للمخرج مجيد مجيدي في سينما بمدينة كوبنهاجن الدنماركية.

وبهذا سجل الفيلم أول عرض اوروبي له، بعد رفضه عربيًا، وستشهد كوبنهاجن اليوم العرض الثاني للفيلم، حيث سيتم عرضه في صالة “برمن”، وسيكون المخرج مجيدي ضمن المشاهدين الذين يشاهدون الفيلم، ومن المقرر ان يرد على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي ستتخلله مراسم العرض -بحسب قناة العالم الإيرانية-.

وبالاضافة الى العرض الذي يتم اليوم، سيخوض الفيلم عرضه الثالث في الدنمارك يوم الجمعة 13 من نوفمبر بصالة “سينماتيك” السينمائية، وسيخوض عرضه الرابع يوم السبت 14 من الشهر نفسه، بصالة “بالادس” السينمائية وسط كوبنهاجن.

يذكر ان الفيلم انطلق عرضه في 27 سبتمبر في دور العرض المحلية، وقد حقق حتى الآن ارباحا كبيرة تخطت الـ 12 مليار تومان، ولايزال متربعا على عرش مبيعات الأفلام السينمائية بإيران وتم رفضه عرضه في الدول العربية لتمثيله شخص سيدنا محمد ص.

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