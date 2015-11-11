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محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق المنصورة

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محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق المنصورة محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق المنصورة
قام حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بحملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات بنطاق حى شرق المنصورة شملت شوارع "قناة السويس، منطقة كفر البدماص، ش عبده معروف منطقة الدراسات"، استدعى خلالها شرطة المرافق ومباحث والمرور ورئيسى حى شرق وغرب المنصورة ومسئولى الكهرباء والصرف الصحى.

وقال بيان صادر عن المحافظة اليوم إن الحملة استهدفت تطهير المناطق من إزالة لكل التراكمات والمخالفات والسيارات القديمة ودهان البلدورات والجزر الوسطى ومصادرة كل المركبات المخالفة، بالإضافة إلى إزالة مولد كهرباء تابع لفرن مخبوزات بشارع عبده معروف، وكذا تطهير كل البالوعات وخطوط الصرف وإصلاح أعمدة الإنارة وصيانة الأسلاك الكهربائية.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس مباحث التموين، بإجراء تمشيط كامل لكل المحالات التجارية بالمنطقة والتأكد من استيفاء كل الاشتراطات من سلامة وجودة المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المحددة والغلق الفورى للمحلات المخالفة، وخلال الحملة تمت مصادرة جرار بمقطورة كبيرة محملة برتش بناء ومخلفات يقوده سائق لا يحمل رخصة أو بطاقة شخصية.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين واستمع إلى مطالبهم، وطالب المواطنين بضرورة التكاتف مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ فورا عن أية مخالفات، وقرر المحافظ أن يكون لقاء المواطنين الثلاثاء القادم خاص بمواطنى تلك المناطق المذكورة لتلبية مطالبهم.

فى نفس السياق تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بشارع قناة السويس، ووجه القائمين عليه بتسعير كل المعروضات ومعاملة المواطنين معاملة حسنة، كما وجه لرئيس حى شرق بالإشراف المباشر والمتابعة اليومية لحالة المنفذ والالتزام بالتسعيرة المحددة ونظافة المكان.

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مصر 365

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