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عرض مبهر لعلامة "فيكتورياز سيكريت" مساء أمس

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عرض مبهر لعلامة "فيكتورياز سيكريت" مساء أمس عرض مبهر لعلامة "فيكتورياز سيكريت" مساء أمس

الأربعاء 11-11-2015 16:53

أقيم مساء أمس العرض السنوي لعلامة الملابس الداخلية "فيكتورياز سيكريت" Victoria's Secret وطبعاً كما المعتاد تحول العرض الى مهرجان مبهر ان كان من ناحية التصاميم التي كثرت فيها الألوان والأقمشة البراقة، ومن ناحية عارضات الأزياء الرائعات والجذابات اللواتي سرن علي منصة العرض، ومن ناحية النجوم اللذين أحيوا الحفل ومن بينهم النجمة العالمية "سيلينا غوميز" Selena Gomez و النجمة البريطانية "ايلي غولدينغ" Elie Goulding.
والحدث الأهم في العرض كان انضمام عارضتا أزياء جديدتان لملائكة "فيكتورياز سيكريت" Victoria's Secret وهما "كاندال جينير" Kendall Jenner وصديقتها المقربة "جيجي حديد" Gigi Hadid.
وكالعادة تم عرض حمالة الصدر المرصعة بالألماس والتي بلغت قيمتها هذا العام مليوني دولار أمريكي، وقد قامت بعرضها عارضة الأزياء الشهيرة "ليلي ألدريدج" Lily Aldridge.
هنا بعض المقتطفات من العرض الذي جرى مساء أمس، شاهديه بالصور واستمتعي بعناصر الابهار.

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سيدتي