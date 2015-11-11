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يحي البشري بتصاميم مستوحاة من نقوش المنازل

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يحي البشري بتصاميم مستوحاة من نقوش المنازل يحي البشري بتصاميم مستوحاة من نقوش المنازل

الأربعاء 11-11-2015 17:18

شهدت العاصمة بيروت افتتاح أسبوع الموضة الذي ضمّ عدداً كبيراً من مصممي الأزياء العالميين والعرب إضافة إلى ماركات عالمية.
الافتتاح كان مع المصمم السعودي الشهير يحي البشري الذي استوحى مجموعته الجديدة من نقوش المنازل جنوب فجاءت غنية بالألوان وضمّت في خيوطها معالم تراثية بقالب عصري.
اعتمدت أزياء يحي على دمج الخامات والأقمشة وقد زينتها النقوش عبر الدانتيل، الأورغنزا والحرير.
وختم مجموعته بفستان زفاف فريد من نوعه مرصّع بالكريستال وخيوط القصب الفضية المتداخلة في تفاصيل هندسية بسيطة، والمميز كان تصميم الطرحة التي استلهمها المصمم من قبعات نساء تهامة الجنوبية في المملكة السعودية.
أما العارضات فقد تألقن بتصاميم البشرة وبتسريحات شعرهن التي حملت توقيع صالون Pace e Luce.

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سيدتي

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