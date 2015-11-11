حكاية راعي الزمالك – ماكرون: ' الإيطاليون لا يشترون قمصاننا ولهذا توجهنا لإنجلترا '

"اسم الزمالك الكبير هو من أوجد ثلاثة شركات أوروبية تهتم براعيته" هكذا عقب خالد رفعت مدير التسويق بالنادي الأبيض بعد إتمام التعاقد مع شركة ماكرون الإيطالية لرغاية قميص الفرسان.

ما هي شركة ماكرون؟ وما إنجازاتها لتجاور شعار الزمالك؟ قصتها وكيف بدأت وإلى ماذا انتهت.. هذا ما يستعرضه FilGoal.com.

نشأتها

انشئت شركة ماكرون عام 1971 كموزع للملابس الأمريكية في إيطاليا لكن بدأت الشركة تتوسع في 1994 وكان أول تعاملها مع الأندية المحترفة لتوريد أطقمها في 2001 مع نادي بولونيا الإيطالي حيث يقع مقر الشركة.

وتوسعت ماكرون بعد ذلك في الدوري الإيطالي عام 2005.

استاد ماكرون

في 2014 وقعت شركة ماكرون عقد رعاية مع نادي بولتون واندررز الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لمدة أربع سنوات ليحمل اسم الملعب لاستاد ماكرون بدلا من ريبوك.

وباتت شركة ماكرون أول شركة إيطالية يوضع اسمها على استاد لأحد الفرق. هذا التوسع في إنجلترا جعل اللوم من الإعلام الإيطالي حول عدم الاستثمار في بلاده والتوجه خارجها.

وعلى ذلك يقول جيانلوكا بافانيللو رئيس مجلس إدارة شركة ماكرون: "توسّعنا في إنجلترا لأن السوق هناك أفضل.. لدينا العديد من الأندية مثل أستون فيلا وكريستال بالاس وميلوال وليدز والآن بولتون".

وأضاف "مازلنا نحلم للريادة في إنجلترا ونطمح لذلك. في إنجلترا هناك تسهيلات في مجال الملابس عن إيطاليا. هم متقدمون عنّا بعدة سنوات".

وأشار "قمصاننا في نادي ليدز الإنجليزي وصلت مبيعاتها إلى 100 ألف قميص، أكثر من نابولي ولاتسيو وبولونيا الإيطاليين.. ولهذا توجهنا لإنجلترا".

وهذا ما جعل خالد رفعت مدير التسويق في الزمالك يطالب جماهير النادي الأبيض بالتمسك بحق المنتجات الأصلية وغير المقلدة مستقبلا.

82 فريقا

تسعى إدارة شركة ماكرون إلى التوسع في أنحاء أوروبا وإفريقيا أكثر من ذلك.. لهذا توجهت إلى الجزائر وتونس والمغرب.

وسيصبح الزمالك أول ناد مصري يتعاقد مع شركة ماكرون التي يجاور اسمها شعار 82 ناديا حول العالم.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة (ماكرون) فإنهم يقومون برعاية أندية في 25 دولة.

والتالي أبرز الأندية التي ترعاها شركة ماكرون.

إيطاليا) لاتسيو – بولونيا بجانب 13 ناديا في الدرجات الأدنى من الدوري الإيطالي.

إنجلترا) أستون فيلا – كريستال بالاس – بولتون، وأربعة أندية أخرى في الدرجات الأدنى.

ألمانيا) يونيون برلين – ميونيخ 1860 وكلاهما في الدرجة الثانية.

إسبانيا) ريال مايوركا – ومؤسسة أتليتيكو مدريد تدخل ضمن رعايتها وليس النادي وسبعة أندية في الدرجات الأدنى.

البرتغال) سبورتنج لشبونة – جيل فيسنتي – بليننسيش – براجا وأربعة أندية أخرى.

بجانب أندية من هولندا وفرنسا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا وكندا واليونان (باوك) والنرويج ومالطا ولاتفيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا واستراليا وصربيا.

إفريقيا والعرب

أربعة دول إفريقية وصلتها ماكرون من خلال أنديتها بجانب فريق العين من الإمارات.

تونس (النجم الساحلي)

المغرب (الدفاع الجديدي - أوليمبيك آسفي) – الجزائر (الرياضي القسطنطيني – مولودية بجاية- مولودية العلمة – شبيبة بجاية) – أوغندا (ذا سانتس(