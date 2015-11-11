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بيان لنجيب جبرائيل: رئيس شركة القاهرة للكهرباء "إخوان وطالب بإعدام السيسى"

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بيان لنجيب جبرائيل: رئيس شركة القاهرة للكهرباء "إخوان وطالب بإعدام السيسى" بيان لنجيب جبرائيل: رئيس شركة القاهرة للكهرباء "إخوان وطالب بإعدام السيسى"
قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن مستندات وردت للمنظمة تفيد أن المهندس محمد مختار فهمى راغب رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء يعمل ضد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى وصفحاته الالكترونية يطالب بإعدام السيسى، وهذا الخبر بتاريخ 26يناير 2014 أى بعد قيام الثورة، ومع ذلك تمت ترقيته من نائب رئيس الشركة إلى رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ونشر أيضا عبارات "يسقط حكم العسكر " وعبارات أخرى يدعم فيها تنظيم الإخوان.

وأضاف نجيب جبرائيل فى بيان له، أن هناك بلاغا الى النيابة الادارية لوزارة الكهرباء يحمل رقم 577 لسنة 2015 النيابة الإدارية وما زال التحقيق مستمرا.

وتابع: حفاظا على الوضع العام وخاصة ونحن على اقتراب موعد التصويت على انتخابات البرلمان فى المرحلة الثانية ، وخشية التأثير على الناخبين ودعم الإخوان، على السيد وزير الكهرباء أن يتخذ ما يراه مناسبا حتى لا تنتشر مثل هذه العناصر حسبما تم الابلاغ عنها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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