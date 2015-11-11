حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: القمر الجديد في العقرب يبدو مناسباً ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة

عاطفياً: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح عليك أبواباً لن تتمكن من إقفالها بسهولة

صحياً: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطاً من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكبر



ابراج مكتوب



لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما. تشعر بعدم التوفيق فى بعض الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب!

شبكةعيونالإخبارية

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