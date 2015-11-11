حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع

عاطفياً: ينزعج الشريك من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار

صحياً: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو الطبيب المعالج ليضعا حداً لشهيتك المفرطة



ابراج مكتوب



الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور. قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية.

شبكةعيونالإخبارية

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