حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: القمر الجديد في العقرب مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة

عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تماماً بعد

صحياً: اتخذ قراراً نهائياً بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب



ابراج مكتوب



اطرح أفكارك وخططك على الآخرين واعرف رأيهم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في العمل. إذا لم تستشعر جو التعاون بينك وبين الزملاء، ستقرر الانفصال عنهم في الحال. قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت إلى إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر.

شبكةعيونالإخبارية

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