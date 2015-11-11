مراسلة النهار التي التقت الرئيس في دقيتين لـ”ONA”: «مش مصدقة نفسي.. وبكيت أمامه..ولقائي به c.v»

كتبت – إنجي لطفي

استطاعت داليا أشرف، مراسلة قناة النهار، أن تتسلل وسط الزحام لتلقط الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة دقيقتين ليتحدث إلى كاميرا “النهار” عن سؤالها له كيف نواجه الشائعات؟ وكيف ندعم السياحة في مصر.

وقالت داليا أشرف صاحبة ال28 عاماً، في تصريح خاص لـ”ONA”،: مش مصدقة نفسي إني قابلت الرئيس، وبكيت أمامه حزناً على مايحدث في البلاد. لكنه طمأنا.

وأضافت أشرف لـ”ONA”، مش مصدقة إن الرئيس سمح لشابة صغيرة فرصة اللقاء ولو لدقيقتين، واصفة أن لقائها بالرئيس هو C.V جديد، مؤكد أنها ختمت لقائها معها قائلة: “احنا معاك ياريس..وتحيا مصر”..وهو مارد عليها الرئيس بـ” تحيا مصر”.

يذكر أن المراسلة داليا أشرف قد لفتت الانتباه، على مواقع التواصل الاجتماعي، بلقائها بالرئيس، لقدرتها على التسلل وسط الزحام لتلقط الرئيس وتحاوره لمدة دقيقتين أمام كاميرا النهار، حيث رد على سؤالها: “أوعي تخافي ولا حد يخاف ولا حد يقدر، أي حاجة سهلة مش هنأكل يعني هنجوع يعني لكن بلدنا تظل في سلام وأمان وبنطلع لقدام والنجاح واضح”.