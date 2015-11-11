حظك اليوم برج القوس الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: القمر الجديد في العقرب يتحدث عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء

عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما

صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة



ابراج مكتوب



يحتاج زملائك في العمل إلى إرشاداتك ونصائحك. تحاول أن تدعم أصدقاءك وتحل مشاكلهم خاصة هذه الفترة. احتمالية ارتكاب أي خطأ اليوم قد تكون نادرة جدا. خصص وقت اليوم للقراءة والبحث.

شبكةعيونالإخبارية

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