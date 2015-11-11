«داعش» يعدم رئيس قسم الفيزياء بجامعة الموصل لامتناعه عن تطوير أسلحة بيولوجية

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، الأربعاء، عن قيام تنظيم “داعش” بإعدام رئيس قسم الفيزياء بجامعة الموصل بسبب امتناعه عن تطوير أسلحة بيولوجية.

وقال المصدر، بحسب موقع “السومرية نيوز”، إن “مسلحين تابعين لتنظيم داعش أقدموا، مساء اليوم، على إعدام رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الموصل رميا بالرصاص وسط نينوى”، مبينا أن “عملية الإعدام جاءت على خلفية امتناع رئيس القسم عن التعاون مع التنظيم في تطوير أسلحة بيولوجية يسعى لامتلاكها واستخدامها في القتال ضد القوات الحكومية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الإعدام جرى في ساحة عامة في وسط نينوى”، لافتا إلى أن “التنظيم قام بتسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي”.

يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة “داعش” منذ 2014، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى فرض رؤيته المتطرفة على جميع نواحي الحياة في المدينة، فيما تتواصل الضربات الجوية على مواقع التنظيم في المدينة وغالبا ما تسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره.