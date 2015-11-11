حظك اليوم برج العقرب الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل

صحياً: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبراً، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية



ابراج مكتوب



يمكنك أن تأخذ قسطا من الراحة اليوم وتعلق بعض المهام حتى تشعر أنك أصبحت على ما يرام. التعاون مع الزملاء في العمل أفضل بكثير من المنافسة غير الشريفة. الدروس التي ستتعلمها اليوم، ستستفيد منها غدا بالتأكيد.

شبكةعيونالإخبارية

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