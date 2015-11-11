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فريد الديب: صلاح دياب بمديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

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فريد الديب: صلاح دياب بمديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله فريد الديب: صلاح دياب بمديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله
قال فريد الديب محامى رجل الأعمال صلاح دياب أنه وصل منذ قليل إلى مديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل موكله، بعدما سدد كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه بقسم الشرطة.

وأضاف الديب أن نجل صلاح دياب أنهى إجراءات إخلاء سبيله ووصل منزله بعد سداد 10 آلاف جنيه مبلغ الكفالة المالية والتى سددها بقسم شرطة القاهرة الجديدة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة 50 ألف جنيها، وأخلى قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة أخلى سبيل رجل الأعمال توفيق دياب بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، كما أمر بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.


>صلاح دياب ونجله يغادران قسمى أبو النمرس والقاهرة الجديدة بعد سداد الكفالة
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إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب ونجله توفيق بكفالة
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