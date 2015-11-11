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حظك اليوم برج العذراء الخميس 12 نوفمبر 2015

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 12 نوفمبر 2015 حظك اليوم برج العذراء الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يجلك تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، حان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة

عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما

صحياً: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيداً فهي الأهم في كل حياتك


ابراج مكتوب
 

حاول أن تحلل اليوم كلمات الآخرين فقد تحتوي على معان خفية كثيرة.ربما تقضي ساعات طويلة جدا في البحث عن معلومة تخص العمل. تفكر في شخص ما ولكنك لا تدري هل يفكر فيك؟ بدلا من فرض احتمالات عديدة، اسأل الشخص نفسه!

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