حظك اليوم برج الأسد الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها

عاطفياً: الكثير من القواسم المشتركة مع الحبيب، وهذا يعود بالفائدة عليكما ويتناسب مع متطلبات المرحلة

صحياً: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق



ابراج مكتوب



تشعر اليوم أنك شخص مثقف إلى أقصى درجة حتى أنك ستشعر أن لديك قدرا كبيرا من المعلومات. أما ما يتعلق بمشاريعك الكبرى، فحاول أن تنهي كافة الأمور التي تتعلق بها اليوم في أسرع وقت ممكن. حدد لنفسك مواعيد نهائية لتنفيذ خططك.

شبكةعيونالإخبارية

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