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حظك اليوم برج السرطان الخميس 12 نوفمبر 2015

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 12 نوفمبر 2015 حظك اليوم برج السرطان الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: استفد من القمر الجديد في العقرب، إذ قد يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد

عاطفياً: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء

صحياً: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة


ابراج مكتوب
 

أنت واثق من نفسك جدا اليوم وتعرف جيدا كيف تحسب خطواتك وكيف تصل إلى اهدافك. تجميع اكبر قدر من المعلومات أمر مهم جدا اليوم. عليك توخي الحذر فهناك فئة معينة من الأشخاص تحاول تعقيد الأمور أمامك. تستطيع إحراز العديد من الأهداف إذا تعاونت مع أحد الزملاء في العمل.

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