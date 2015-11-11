أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12 نوفمبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12 نوفمبر 2015 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم أبواباً واسعة وأحلاماً عبر بعض الأصدقاء

عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة

صحياً: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة بالنفس تريحك جداً


ابراج مكتوب
 

تشعر اليوم بالحماسة والرومانسية في نفس الوقت ولذلك تريد أن تلتقي بالشريك في أقرب وقت ممكن. على الرغم من هدوء الأوضاع حولك إلى حد كبير إلا أن التخطيط لأي رحلة أو مغامرة جديدة قد يكون صعبا. لا داع للتذمر والحزن فإن لم تصل اليوم إلى ما تريد، بالتأكيد ستصل إليه غدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى