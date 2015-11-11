حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم أبواباً واسعة وأحلاماً عبر بعض الأصدقاء

عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة

صحياً: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة بالنفس تريحك جداً



ابراج مكتوب



تشعر اليوم بالحماسة والرومانسية في نفس الوقت ولذلك تريد أن تلتقي بالشريك في أقرب وقت ممكن. على الرغم من هدوء الأوضاع حولك إلى حد كبير إلا أن التخطيط لأي رحلة أو مغامرة جديدة قد يكون صعبا. لا داع للتذمر والحزن فإن لم تصل اليوم إلى ما تريد، بالتأكيد ستصل إليه غدا.

شبكةعيونالإخبارية

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