حظك اليوم برج الثور الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه

عاطفياً: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته

صحياً: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات



ابراج مكتوب



لديك رغبة شديدة في زيارة العديد من الأماكن الأثرية هذا اليوم، ولكن يفضل أن تزور كل مكان في وقت مختلف حتى تستمتع بالرحلة نفسها. ركز جيدا على الأمور والنشاطات التي تجعلك تشعر بالسعادة. اللامبالاة قد تجعلك تفقد الكثير.

شبكةعيونالإخبارية

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