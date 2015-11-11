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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13 نوفمبر 2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13 نوفمبر 2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة

عاطفياً: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه

صحياً: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك


ابراج مكتوب
 

تشعر أنك مشتت اليوم ولا تستطيع الخروج من بعض الأزمات التي تعرضت لها في الأسابيع الماضية. لا تقلق فأنت اليوم في أفضل حالاتك وتستطيع التعامل مع أي موقف بحكمة ودهاء. استغل طاقتك في أمور مفيدة كالرياضة أو مساعدة الآخرين.

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