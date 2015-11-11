حظك اليوم .. إليك توقعات الأبراج اليوم السبت 14 نوفمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة

عاطفياً: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه

صحياً: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك

برج الثور

مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه

عاطفياً: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته

صحياً: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات

برج الجوزاء

مهنياً: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم أبواباً واسعة وأحلاماً عبر بعض الأصدقاء

عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة

صحياً: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة بالنفس تريحك جداً

برج السرطان

مهنياً: استفد من القمر الجديد في العقرب، إذ قد يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد

عاطفياً: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء

صحياً: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة

برج الأسد

مهنياً: يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها

عاطفياً: الكثير من القواسم المشتركة مع الحبيب، وهذا يعود بالفائدة عليكما ويتناسب مع متطلبات المرحلة

صحياً: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق

برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يجلك تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، حان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة

عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما

صحياً: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيداً فهي الأهم في كل حياتك

برج الميزان

مهنياً: تتصدى لاستفزازات وعمليات تأخير وتسويف وحواجز لن تحول دون تحقيق الأهداف

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك

صحياً: قد تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة

برج العقرب

مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل

صحياً: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبراً، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية

برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يتحدث عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء

عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما

صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة

برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في العقرب مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة

عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تماماً بعد

صحياً: اتخذ قراراً نهائياً بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب

برج الدلو

مهنياً: الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع

عاطفياً: ينزعج الشريك من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار

صحياً: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو الطبيب المعالج ليضعا حداً لشهيتك المفرطة

برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يبدو مناسباً ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة

عاطفياً: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح عليك أبواباً لن تتمكن من إقفالها بسهولة

صحياً: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطاً من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكبر



ابراج مكتوب



برج الحمل

تشعر أنك مشتت اليوم ولا تستطيع الخروج من بعض الأزمات التي تعرضت لها في الأسابيع الماضية. لا تقلق فأنت اليوم في أفضل حالاتك وتستطيع التعامل مع أي موقف بحكمة ودهاء. استغل طاقتك في أمور مفيدة كالرياضة أو مساعدة الآخرين.

برج الثور

لديك رغبة شديدة في زيارة العديد من الأماكن الأثرية هذا اليوم، ولكن يفضل أن تزور كل مكان في وقت مختلف حتى تستمتع بالرحلة نفسها. ركز جيدا على الأمور والنشاطات التي تجعلك تشعر بالسعادة. اللامبالاة قد تجعلك تفقد الكثير.

برج الجوزاء

تشعر اليوم بالحماسة والرومانسية في نفس الوقت ولذلك تريد أن تلتقي بالشريك في أقرب وقت ممكن. على الرغم من هدوء الأوضاع حولك إلى حد كبير إلا أن التخطيط لأي رحلة أو مغامرة جديدة قد يكون صعبا. لا داع للتذمر والحزن فإن لم تصل اليوم إلى ما تريد، بالتأكيد ستصل إليه غدا.

برج السرطان

أنت واثق من نفسك جدا اليوم وتعرف جيدا كيف تحسب خطواتك وكيف تصل إلى اهدافك. تجميع اكبر قدر من المعلومات أمر مهم جدا اليوم. عليك توخي الحذر فهناك فئة معينة من الأشخاص تحاول تعقيد الأمور أمامك. تستطيع إحراز العديد من الأهداف إذا تعاونت مع أحد الزملاء في العمل.

برج الأسد

تشعر اليوم أنك شخص مثقف إلى أقصى درجة حتى أنك ستشعر أن لديك قدرا كبيرا من المعلومات. أما ما يتعلق بمشاريعك الكبرى، فحاول أن تنهي كافة الأمور التي تتعلق بها اليوم في أسرع وقت ممكن. حدد لنفسك مواعيد نهائية لتنفيذ خططك.

برج العذراء

حاول أن تحلل اليوم كلمات الآخرين فقد تحتوي على معان خفية كثيرة.ربما تقضي ساعات طويلة جدا في البحث عن معلومة تخص العمل. تفكر في شخص ما ولكنك لا تدري هل يفكر فيك؟ بدلا من فرض احتمالات عديدة، اسأل الشخص نفسه!

برج الميزان

قد تصل الأمور إلى ذروتها اليوم وهذا الوقت بالتحديد يتعين عليك فيه أن تجمع أكبر قدر من المعلومات. ابحث عن وسيلة أخرى للحصول على معلومات كافية. حاول أن تجري بعض التعديلات في خططك المهنية اليوم.

برج العقرب

يمكنك أن تأخذ قسطا من الراحة اليوم وتعلق بعض المهام حتى تشعر أنك أصبحت على ما يرام. التعاون مع الزملاء في العمل أفضل بكثير من المنافسة غير الشريفة. الدروس التي ستتعلمها اليوم، ستستفيد منها غدا بالتأكيد.

برج القوس

يحتاج زملائك في العمل إلى إرشاداتك ونصائحك. تحاول أن تدعم أصدقاءك وتحل مشاكلهم خاصة هذه الفترة. احتمالية ارتكاب أي خطأ اليوم قد تكون نادرة جدا. خصص وقت اليوم للقراءة والبحث.

برج الجدي

اطرح أفكارك وخططك على الآخرين واعرف رأيهم قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في العمل. إذا لم تستشعر جو التعاون بينك وبين الزملاء، ستقرر الانفصال عنهم في الحال. قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت إلى إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر.

برج الدلو

الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور. قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية.

برج الحوت

لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما. تشعر بعدم التوفيق فى بعض الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب!

شبكةعيونالإخبارية

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