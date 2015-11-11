فيلم رونالدو: عن اليأس بسبب ميسي وعلاقته به.. إصابة هددت مسيرته وموعد اعتزاله

"الفوز هو أهم شيء بالنسبة لي، أريد تسجيل المزيد من الأهداف وإثبات أنني الأفضل وأثبت لعائلتي أن قراري بلعب الكرة وأنا في سن الـ12 كان أفضل الخيارات" هكذا بدأ كريستيانو رونالدو حديثه في فيلمه الوثائقي.

وأصدر رونالدو يوم الاثنين الفيلم الوثائقي الذي أزيح عنه الستار في التاسع من شهر نوفمبر الجاري والذي يستعرض فيه صاروخ ماديرا أبرز لحظات مسيرته الكروية والعائلية حينما كان يبلغ من العمر 12 عاما وحتى الآن.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما قاله رونالدو في فيلمه الوثائقي بالإضافة لبعض الحديث من أشخاص آخرين مؤثرين في حياته مثل وكيل أعماله جورج مينديز.

أنا الأفضل

"الفوز هو أهم شيء بالنسبة لي، أريد تسجيل المزيد من الأهداف وإثبات إني الأفضل وأثبت لعائلتي أن قراري بلعب الكرة وأنا في سن الـ12 كان أفضل الخيارات".

"هناك أشخاص يحبونني وآخرين يكرهونني ويقولون أنا مغرور ولكن هذا جزء من نجاحي، لقد خلقت لأكون الأفضل".

"أحاول القتال يوميا في كل مباراة بكل أسلحتي الكروية لأكون الأفضل بلا منازع".

"يجب أن أثبت لنفسي دائما إنني بارع بالفعل وإنني لدي القدرة في القيام بالأشياء أفضل من غيري ولدي رغبة الفوز أكثر من أي شخص".

"كل سنة هي بمثابة تحدي جديد فلا يهم إن سجلت العام الماضي 100 هدف، يجب أن أقوم بالمثل هذا العام".

"أريد أن أعيش كملك لهذا السبب أعمل بجد".

"أملك العديد من الأشياء والجماهير تنظر إلى هذا الأمر لكنهم لا يعرفون حجم المعاناة التي مررت بها حتى أصل إلى هنا".

"غادرت ماديرا في سن الـ12 وانتقلت إلى العاصمة لشبونة بعد انتقالي لسبورتنج وعائلتي كانت تبكي كثيرا وكانت لحظات صعبة للغاية ولكنها كانت فرصة كبيرة".

لا يا دي ماريا

"انتقلت إلى ريال مدريد لأني أردت تحديا جديدا وأن ألعب في دوري جديد واللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا كان أكثر شيء يطلبه جمهور الفريق".

"تأخرنا في النتيجة في المباراة النهائية وفي الدقائق الأخيرة رأيت دي ماريا ينظر إلي وشعرت بأنه أصبح يائسا وإننا خسرنا اللقب، وقلت له هيا بنا".

"أنا كنت على يقين تام بإننا سوف نتعادل، فريقنا أفضل من فريقهم ولن نخسر اللقب هنا".

"بعد تسجيل التعادل كان شعورا مذهلا كأننا عدنا للحياة مرة أخرى، وكأن الله يعطيك الفرصة ليقول لك هيا بنا".

"بعد التعادل عرفت على الفور إننا سنفوز بالبطولة".

"أقول دائما ليس من الهام أن ألعب بشكل جيد أو سيء الفوز هو الأهم، فالجميع يتذكر الفريق الفائز بعد 10 أو 20 سنة ولا يتذكرون من لعب جيدا أو سيئا".

لماذا انضم لمانشستر يونايتد

"قابلت جورج مينديز عندما كنت أبلغ من العمر 16 عاما، كل ما قاله حتى هذا اليوم يتحقق، هو الأفضل في مجال عمله هو رونالدو وكلاء اللاعبين".

"مينديز يشجعني دائما فرغبته هي أن يثبت للعالم إنني الأفضل وهذا سبب يدعو للسعادة أنه بمثابة أخ أكبر لي وأحد أفراد عائلتي".

الحديث الآن ينتقل إلى جورج مينديز "حينما كان رونالدو لاعبا في سبورتنج لشبونة كان هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه".

"يوفنتوس، إنتر ميلان، ميلان، ريال مدريد، برشلونة، وفالنسيا كل تلك الأندية كانت ترغب في ضمه لكنهم كانوا يرغبون في بقائه مع سبورتنج لشبونة لمدة عام آخر قبل ضمه بعد ذلك".

"كان هناك أحد الأندية التي ترغب في دفع 8 مليون يورو للحصول عليه".

"لكن تحدثت مع رونالدو وقلت له حينها أهم شيء الآن هو مسيرتك والأموال ستأتي بعد ذلك، وهنا ظهر السير أليكس فيرجسون".

"فيرجسون وعدني بإشراكه في 50% على الأقل من مباريات يونايتد، وهذا كان مفتاح انتقال رونالدو إلى مانشستر".

تهديد بالاعتزال

"لطالما أردت اللعب ومساعدة الفريق ولهذا أرغب في أن أكون دائما في أفضل حالاتي وهذه هي نقطة ضعفي ولكن قبل كأس العالم 2014 لم أكن كذلك، ولكن لا أستطيع أن أصرح بذلك الأمر لوسائل الإعلام".

"كل سنة ألعب أكثر من 60 مباراة إما أن تتوقف عن اللعب لشهرين أو ثلاثة أو تتعلم وتتعايش مع الألم وتتحلى بالقوة النفسية لتتحمل ذلك".

"يمكنني تحمل الألم لاعتقادي بأن هناك شيء أقوى منه ربما لو لم أشعر به لما حققت ما وصلت إليه".

"كنت أشعر بالألم في كل يوم، الإصابة بالتهاب الأوتار يعني ضرورة حصولي على راحة لـ20 يوما وأعود بعدها بشكل جيد، لكن لا أستطيع المنتخب يحتاجني".

"لو لدينا اثنين أو ثلاثة رونالدو في البرتغال لشعرت بارتياح أكبر، لكن ليس لدينا".

الحديث ينتقل إلى جورجي مينديز "أي لاعب آخر غير رونالدو كان سيقرر عدم اللعب في ذلك التوقيت".

"كل من تحدثت معهم أكدوا لي أن رونالدو يعرض مسيرته للخطر وليس عليه أن يلعب في البطولة".

الحديث يعود مرة أخرى لرونالدو "بعد الخروج من كأس العالم لم أرغب في العودة إلى البرتغال أو إسبانيا كنت أريد السفر بعيدا للحصول على راحة".

"كنت أشعر بالحزن كثيرا ولا أشعر بالتحسن في إصابتي، لو أمكنني الرجوع لما شاركت في كأس العالم".

الحديث الآن ينتقل إلى ريكاردو ريجوفي مدير أعمال رونالدو الشخصي "لا أعتقد أنه وجد كلمة خسارة في القاموس".

"بعد كأس العالم كان وضعه صعبا كان محبطا جدا، أراد مساعدة البرتغال ولم يستطيع فهو لم يكن في كامل لياقته البدنية".

"لكن عرفت أنه سيعود أقوى بعد ذلك وهذا بسبب معرفتي القوية به".

أنا انطوائي

"لا يوجد لدي أصدقاء كثيرين في كرة القدم فأنا أثق في أشخاص قليلين هم أشقائي ريكي ولويس، وأحب أن أكون بمفردي دائما وأفعل كل شيء في الوقت الذي أحبه وأعتبر نفسي شخص انطوائي".

"أعرف جيدا ما تقتضيه مصلحتي وهو أن أعود إلى المنزل وأنفصل عن العالم الخارجي تماما بما فيه وسائل الإعلام والتليفزيون وكرة القدم، لأن في اليوم التالي سأدخل ذلك العالم ثانيا فأنا أحب أن أنعم بالهدوء".

"أنا أملك كل شيء، لا يوجد شيء لا أملكه لكن الناس ينتظرون مني أي خطأ لكي يتهمونني وينتقدونني الأمر صعب للغاية".

"ربما عندما تنتهي مسيرتي ستصبح الأمور أهدأ".

علاقته بوالده

"أبي كان يغني وكان مضحكا جدا عندما يثمل ويروي الكثير من القصص، لكنه كان يثمل كل يوم تقريبا ولم يكن من السهل التحاور معه للتعرف عليه".

"لا أخجل من قول هذا لكن لم تسن لي معرفة أبي من القلب، لم أفتح معه حديثا من القلب كثيرا، لم يكن بيننا ذلك النوع من المحادثات، ولا أعرف سببا لإدمانه للكحول لكنه ربما كان محبطا من الحياة، لا أعرف ولا أبالي".

"أشعر بالإحباط، أتمنى لو كان والدي مختلفا بسبب ذلك الأمر، لكن أتمنى لو كان حاضرا ليرى إنجازاتي فأكثر شيء يحبطني هو عدم رؤيته لي كلاعب أو كأب ولكن أعتقد إنني نجحت بدونه".

من هي والدة نجله؟

"أردت دائما أن يكون لدي ابن حتى يكون خليفتي، ولذلك قمت بالإنجاب وأنا مازلت شابا حتى أستطيع مجاراته خلال مراحل نموه كشخص".

"نجلي جعلني أتغير كثيرا، وتعلمت أيضا بسببه أصبحت أكثر هدوء وحذرا".

"لم أخبر ولن أخبر أي أحد عن اسم والدته، وحينما ينضج سأخبره بما فعلته وبما شعرت به وبكل شيء خطر على بالي".

"بعض الأبناء لا يعرفون أبائهم أو أمهاتهم، وجود الأب بحياة الإنسان أمر جيد كفاية".

"لا أهتم بما يقوله الناس عني، ما أفكر فيه دائما هو إنه سوف يفهمني".

اليأس بسبب ميسي

"يوم تقديم الكرة الذهبية أكون قلقا جدا، فهو يوم تتسارع فيه ضربات القلب وأكون متعبا جسديا ونفسيا هو يوم مرهق بالفعل".

"هذا اليوم هو ذروة عمل موسم كامل، وذروة عمل بدأت فيه حينما كان عمري 11 عاما، مجرد بطاقة داخل ظرف تحدث تغييرا هائلا".

"رؤية ميسي يفوز بالكرة الذهبية أربع مرات كان أمرا صعبا، بعد المرة الثانية أو الثالثة قلت لنفسي لن أعود إلى هنا ثانية".

"لماذا آتي إلى هنا طالما ألعب جيدا مع فريقي؟ ماذا عساي أن أفعل"؟

"يجب أن أفوز بالكرة الذهبية أكثر".

"الكرة الذهبية الثانية لي هي أحد أفضل لحظات حياتي، ولكن لن أتوقف هنا أريد المزيد".

علاقته بميسي

"أعتقد أن الإعلام هو من يخلق الخصومة دائما بيننا، علاقتي بميسي تحسنت كثيرا في السنة الماضية وأصبحت أفضل بكثير".

"لقد تحدثنا عن أنفسنا، وسألني عن إصابتي وكيف أن إصابتي القديمة كانت من كأس العالم وسألني عن عائلتي أيضا".

"أنا أنظر إليه كشخص وليس كخصم، فهو يجعل مني لاعبا أفضل وأنا أيضا أجعل منه لاعبا أفضل".

"كل منا يظهر قدراته الكروية لكي نرى من هو الأفضل".

موعد اعتزاله

"أنا أحب الضغط، وعندما يزول هذا الضغط أريد أن أخلع حذائي وأضعه جانبا".

"حينها سوف أنهي مسيرتي الكروية، هذا هو الأمر".