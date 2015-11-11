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ضبط 1260 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى الإسماعيلية

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ضبط 1260 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى الإسماعيلية ضبط 1260 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث من ضبط 1260 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأحجام والأنواع داخل مكتبة بدائرة قسم ثالث.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث بضبط "ح.أ.ع" 60 سنة صاحب مكتبة مقيم مساكن الإعلام مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث بحوزته داخل المكتبة خاصته 1260 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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