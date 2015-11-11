فوائد البرتقال للحوامل أهمها تجنب التشوهات الخلقية للجنين

البرتقال

فوائد البرتقال

البرتقال أحد أنواع الفواكه التى يطلق عليها "موالح" وله العديد من الفوائد الصحية وأهمها الوقاية من نزلات البرد، كما أن للبرتقال العديد من الفوائد للسيدات الحوامل.>وحول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C والعديد من الأملاح المعدنية المفيدة مثل البتاسيوم وحامض الفوليك مما يجعله مفيدا بصفة عامة وللحوامل بصفة خاصة.>وعن فوائد البرتقال استكملت د. نهى قائلة "يساهم تناول البرتقال فى الحصول على عدد من الفوائد الصحية حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين C الذى يساعد الجسم على مقاومة فيروس الأنفلونزا وأدوار البرد، لذلك ينصح كثير من الأطباء بتناول البرتقال خاصة مع تغير الفصول للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، كما ينصح الأم بضرورة الاهتمام بتناوله للأطفال للحماية من الأنفلونزا والبرد.

لذلك تنصح د. نهى قائلة "يجب الحرص على تناول برتقال خاصة بفصل الشتاء للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا وأدوار البرد.

فوائد البرتقال للحامل

>وتضيف د نهى يحتوى البرتقال على نسبة عالية من حامض الفوليك المفيدة لسيدة الحامل فترة الحمل لتكوين بناء الجهاز العصبى للطفل وبالتالى تقل فرص إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية.