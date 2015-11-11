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مدافع بولونيا قبل لقاء روما: صلاح لن يكون هناك .. ولكن

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مدافع بولونيا قبل لقاء روما: صلاح لن يكون هناك .. ولكن مدافع بولونيا قبل لقاء روما: صلاح لن يكون هناك .. ولكن

يشعر دانيللي جاستاليديلو مدافع بولونيا بأهمية غياب محمد صلاح جناح روما عن مباراة فريقهما سويا يوم 21 نوفمبر الجاري.

ويحل روما ضيفا على بولونيا ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي، ولن يلحق صلاح بالمباراة بسبب إصابته بألتواء في الكاحل.

وقال مدافع بولونيا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء عن لقاء روما: "بعد العودة من فترة التوقف الدولية سنواجه روما".

وأضاف "صلاح لن يكون هناك، ولكن الجيالوروسي يملك لاعبين رائعين غيره، ولذلك علينا بذل أقصى جهد للاستمرار في الحصول على النقاط الهامة من مباريات مثل هذه".

ويحتل روما المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدران فيورنتينا وإنتر.

بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

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