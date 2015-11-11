نشرة ONA | رولا خرسا تفتتح حفل LTC.. و«الغندور» على دريم الجمعه.. وعنايت يصف الإعلام بـ«الممر العام»

إعداد : إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

رفض اتهام التلفزيون المصري بالتقصير لكنه لايمانع من انتقاده، كما تحفظ على محتوى مايقدم في بعض برامج التوك شو ووصفها بأنها تحمل “مجاري الشارع”، كما تحدث عن تجاربه في أوربت والتحرير والتلفزيون المصري.. إنه الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج ” سيادة الناخب” الذي تحدث في حوار خاص لوكالة “ONA”.. للمزيد

الإعلامية رولا خرسا تفتتح حفل قناة LTC، ، بمناسبة مرور عام على انطلاقها، اليوم، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الرابعة عصراً بحضور مذيعي القناة.. للمزيد

يبدأ الإعلامي الرياضي خالد الغندور تقديم أولى حلقات برنامجه الجديد بعد عودته لقناة “دريم”، يوم الجمعة القادم في السابعة مساءً ولمدة ثلاث ساعات، حيث يقدم البرنامج الأسبوعي “الكورة مع دريم”.. للمزيد

علاء الكحكي مالك شبكة تلفزيون النهار، أكد في تصريح خاص لـ”ONA” إنه لايريد ولا جنيه ولا إعلانات من برنامج “مصر تستطيع” رسالة واضحة لرفع معنويات الناس..ومش عاوزين جنيه.. للمزيد

عادت اليوم مجموعة قنوات رويال للانطلاق مرة أخرى في شكل جديد بعد الانتهاء من حملة تطويرها بالكامل والتي قامت بها شركة “أي كلاود”.

ومن المعروف أن مجموعة قنوات رويال تضم ثلاثة قنوات هي”رويال أضحك”، و”رويال بدوية”، و”رويال سيكرتس”.. للمزيد

تحل الفنانة سوما ضيفة ببرنامج «مكملين وانتوا مروحين»، مع محمد نشات وشيماء حافظ، والكاتب الصحفي عادل عبد الله.. للمزيد

الإعلامية رولا خرسا تفتتح حفل قناة LTC، ، بمناسبة مرور عام على انطلاقها، اليوم، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الرابعة عصراً بحضور مذيعي القناة.