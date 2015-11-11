تنفيذ 671 حكما قضائيا وضبط 212 مخالفة إشغالات فى حملة ببنى سويف

شنت مديرية امن بنى سويف باشراف اللواء رضا طبلية مدير الامن ورئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية حملة امنية مكبرة اليوم الاربعاء تمكت خلالها من تنفيذ 671 حكم قضائى وضبط 212 مخالفة اشغالات.

شملت الاحكام جنايتان ، 407 حبس جزئي ،78 حبس مستأنف ، 123 غرامات جزئية ،24 غرامات مستأنفة ، 37 مخالفات وإجمالي المبالغ المحصلة 1650 جنيهاً ، كما تم ضبط عدد 212 مخالفة اشغالات متنوعة شملت 39 مخالفة اشغال طريق، 30 مخالفة ازالة يافطة ، 80 مخالفة باعة جائلين ،23 مخالفة ازالة تندة ،40 مخالفة تعديات على الرصيف.