أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تنفيذ 671 حكما قضائيا وضبط 212 مخالفة إشغالات فى حملة ببنى سويف

Google+ Print
تنفيذ 671 حكما قضائيا وضبط 212 مخالفة إشغالات فى حملة ببنى سويف تنفيذ 671 حكما قضائيا وضبط 212 مخالفة إشغالات فى حملة ببنى سويف
شنت مديرية امن بنى سويف باشراف اللواء رضا طبلية مدير الامن ورئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية حملة امنية مكبرة اليوم الاربعاء تمكت خلالها من تنفيذ 671 حكم قضائى وضبط 212 مخالفة اشغالات.

شملت الاحكام جنايتان ، 407 حبس جزئي ،78 حبس مستأنف ، 123 غرامات جزئية ،24 غرامات مستأنفة ، 37 مخالفات وإجمالي المبالغ المحصلة 1650 جنيهاً ، كما تم ضبط عدد 212 مخالفة اشغالات متنوعة شملت 39 مخالفة اشغال طريق، 30 مخالفة ازالة يافطة ، 80 مخالفة باعة جائلين ،23 مخالفة ازالة تندة ،40 مخالفة تعديات على الرصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365