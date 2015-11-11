أخبار فلسطين اليوم.. 12 طفلا فلسطينيا أسيرا بسجون الاحتلال الإسرائيلى

شهدت فلسطين اليوم العديد من الأحداث، رصدتها التقارير الإخبارية ، ومنها تصريحات محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الذى أعلن أن الشباب الفلسطينى به نفس روح الرئيس الراحل ياسر عرفات وروح الشهداء، فى الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد الهباش أنه سيتم الانتهاء من تحقيقات استشهاد الرئيس الراحل خلال أيام، وستعلن النتائج على العامة ليعرف الجميع اليد الإجرامية التى شاركت وساهمت فى هذا.

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك ترحيب الفلسطينيين اليوم الأربعاء بإعلان المفوضية الأوروبية أنها ستطلب من الدول الأعضاء وضع ملصقات تدل على منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إذ اعتبرته إيجابياً ولكن غير كاف.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إننا نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية، داعياً الاتحاد الأوروبى إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان».

وفى تطور آخر لأخبار فلسطين اليوم، أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الأطفال الذين فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإدارى ارتفعت إلى 12 طفلا، وذلك بعد تحويل 9 أطفال جدد إلى الاعتقال الإدارى في سابقة لم تحدث منذ 8 سنوات.

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامى للمركز إن الاحتلال صعد خلال الأسابيع الأخيرة من استهداف الأطفال بالاعتقال، وغالبيتهم وجهت اليهم تهم تتعلق بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات الاحتلال وسيارات المستوطنين، ويزج بهم الاحتلال في ظروف قاسية في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء كبير منهم تم تحويله إلى سجون "المسكوبية ومجدو والشارون، وعوفر، وجفعون".

وأوضح الاشقر أن عدد من الأطفال تمت إدانته بعد الضغط عليه لتقديم اعترافات على نفسه، وعدد آخر تم تحويله إلى الاعتقال الإدارى، حيث لم يستطع الاحتلال أن يثبت عليهم أى تهم، أو ألصقت بهم تهم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الاحتلال بأطفال القدس، وحول منهم 3 إلى الإدارى وهم " فادى حسن عباسى 17 عاما، ومحمد صالح غيث 17 عاما والطفل كاظم صبيح 17 عاما".