مقتل مدنى وجرح 10 آخرين فى قصف للحوثيين على مستشفى فى تعز اليمينة

>أكدت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل مدنى وجرح عشرة آخرين، بينهم مرضي، فى قصف شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على مستشفى "الثورة"بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن المستشفيات باتت تعانى جراء انعدام الكثير من المستلزمات الطبية أهمها مادة الأكسجين، جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وفى السياق نفسه، طالبت منظمة "مواطنة" اليمنية المعنية بالدفاع عن لحقوق الإنسان فى بيان لها حصلت وكالة الانباء الالمانية "دب ا" على نسخة منه جماعة الحوثى المسلحة وقوات صالح بسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع الحظر الذى تفرضه على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية خاصة الوقود ومادة الأكسجين إلى ما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف وهو ما يهدد حياة مئات المدنيين فى مدينة تعز".

وأكدت "مواطنة "، أن هذا الحصار يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان وخرق واضح للقانون الإنسانى الدولى ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويحاصر الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز منذ نحو أربعة أشهر، مانعين دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إليها إلى جانب المشتقات النفطية ومياه الشرب، حسب مصادر محلية.

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