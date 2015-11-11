أخبار الأردن اليوم.. مجلس الإفتاء الأردنى يفتى بمشروعية صلاة الجمعة بأذانين

شهدت أخبار الأردن اليوم العديد من التقارير الإخبارية التى كان من بينها الفتوى التى أصدرها مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردنية، اليوم الأربعاء، بمشروعية الأذان الثانى وجوازه عند دخول وقت صلاة الجمعة اقتداء بسنة الخليفة عثمان بن عفان - رضى الله عنه - فيتوفّر للمصلين وقتا إضافيا يعينهم على الوصول إلى المسجد مبكّرا قبل صعود الخطيب المنبر.

وأضافت الوكالة الأردنية للأنباء "بترا" أن قرار المجلس جاء ردا على استفسار من بعض المواطنين مفاده: انّ بعض طلاب العلم الشرعى فى هذه الأيام يدعون إلى أن السنة فى أذان الجمعة يستحسن أن تكون أذاناً واحداً بين يدى الخطيب، وليس أذانين كما هى سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه، ما أدى إلى حصول اختلافات حول هذه المسألة، وأدّى كذلك إلى حدوث مشاكل فى بعض المساجد.

وأكد مجلس الإفتاء الأردنى أن أذان الجمعة الذى كان على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - هو الأذان الذى يتم بعد صعود الإمام على المنبر، وهذا لا خلاف فى مشروعيته، كما قال ابن قدامة رحمه الله: "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم، فقد قال السائب بن يزيد: (كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر وعمر) رواه البخارى.

ومن بين أخبار الأردن اليوم كذلك تأكيد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أن "قضية اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا هى نداء لنا جميعاً فى المجتمع الدولى لنقوم بالعمل معا بشكل أفضل".

ونقلت وكالة الأنباء الأرنية (بترا) عنه القول فى مقابلة تليفزيونية تبث كاملة اليوم الأربعاء أنه "لابد من توحيد الجهود فى التعامل مع الأزمة السورية وضمن نهج شمولى"، وأكد أن لروسيا دورا محوريا فى إيجاد حل سياسى فى سوريا، لافتا إلى أن وجود الروس اليوم على الأرض هناك "هو واقع، علينا جميعاً التعامل معه".

وأخبار الأردن اليوم شملت كذلك إعلان شركة دينكورب إنترناشونال الأمريكية التى تعمل فى مجال المخابرات والأمن أن ثلاثة رجال قتلوا فى حادث إطلاق النار الذى وقع يوم الاثنين فى مركز تدريب للشرطة قرب العاصمة الأردنية عمان كانوا يعملون لديها.

وأضافت الشركة فى بيان أن أحد موظفيها الذين قتلوا فى الحادث أمريكى وآخر من جنوب أفريقيا والثالث أردنى، وذكرت الشركة أن القتيل الأمريكى يدعى لويد "كارل" فيلدز "46 عاما" من كيب كورال بولاية فلوريدا وهو نائب سابق لرئيس شرطة لويزيانا.