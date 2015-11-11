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أخبار العراق اليوم.. الحكومة العراقية تضع موعدا لمحاكمة متهمى قضية سبايكر

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أخبار العراق اليوم.. الحكومة العراقية تضع موعدا لمحاكمة متهمى قضية سبايكر أخبار العراق اليوم.. الحكومة العراقية تضع موعدا لمحاكمة متهمى قضية سبايكر
أحالت الهيئة القضائية فى المحكمة المركزية بالعاصمة العراقية بغداد 36 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا باسم سبايكر إلى محكمة الجنايات مع تحديد جلسة محاكمتهم فى 26 من نوفمبر من الشهر الجارى، وفقا لما ذكرته أخبار العراق اليوم.

وكانت جريمة معسكر سبايكر قد بدأت فصولها المأساوية مع اعدام 1700 جندى عراقى فى منتصف عام 2014 إثر اجتياح تنظيم داعش المسلح مدينة تكريت، واقتحامه معسكر قاعدة سبايكر الجوية المتواجدة بالمدينة، لتقم مليشياته بجمع مئات من الجنود العراقيين داخل المعسكر ثم اعدامهم واحدا تلو الأخر وفقا لما ذكرته أخبار العراق اليوم.

وشملت أخبار العراق اليوم خبر يفيد إعلان صندوق النقد الدولى مراقبته لميزانية العراق، لإيقاف الإنفاق ومواجهة عجز الميزانية العراقية، وقالت وزارة العراق المالية إن الاتفاق الجديد يلزم خبراء الصندوق بمراقبة سياسات العراقية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة المالية لعام 2015 والسنة المالية القادمة.

وكان من ضمن أخبار العراق اليوم فوز كتاب عن الحرب فى العراق بجائزة ووريك للكتابة، والكتاب لضابط سابق فى مشاة البحرية الأمريكية، ويذكر فيه فصول تجربته فى حرب العراق بعنوان "إعادة انتشار".

وفاز الضابط السابق "فيل كلاى" الذى درس بعد تركه الجيش الكتابة الإبداعية بالجائزة التى تقدر بـ25 ألف أسترلينى، وفقا لما نشرته أخبار العراق اليوم، حيث روى فصول من تجربته أثناء الغزو الأمريكى-البريطانى على العراق فى 2003.

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مصر 365

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