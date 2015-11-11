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«لوليتش» يعتذر لصلاح “بالعربية” بعد إصابته

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محمد صلاح - لوليتش

محمد صلاح – لوليتش

قدم البوسني سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو الايطالي اعتذاره من المصري محمد صلاح لاعب وسط روما الايطالي بعد تدخله العنيف خلال مواجهتهما الأخيرة، ما سيبعده عن الملاعب بين 4 و6 اسابيع.

وتبين من الفحوص الطبية التي أجراها صلاح بأنه أصيب بتمزق في اربطة الكاحل الايمن وليس بكسر في كاحله.

وكتب لوليتش على موقع فيسبوك: “محمد صلاح أنا آسف، لم أكن انوي إيذاءك، آمل ان تعود بسرعة الى الملاعب”.

وجاء الاعتذار بعد الغضب الكبير الذي أصاب الشارع المصري، والذي دفعهم للهجوم على صفحة اللاعب البوسني معلقين بألفاظ قاسية ضد لاعب لاتسيو، وذلك بسبب حبهم الكبير لمحمد صلاح الذي بات ايقونه مهمة في الملاعب الأوروبية.

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