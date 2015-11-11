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مصطفى فهمي: أستغرب من قلة مشاركة الفنانين الشباب.. وهناك من يريد سحب البساط من المهرجان

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مصطفى فهمي: أستغرب من قلة مشاركة الفنانين الشباب.. وهناك من يريد سحب البساط من المهرجان مصطفى فهمي: أستغرب من قلة مشاركة الفنانين الشباب.. وهناك من يريد سحب البساط من المهرجان

مصطفى فهمي خلال المهرجان

قال الفنان مصطفى فهمي،إنه يجب المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أنه يستغرب من قلة مشاركة الفنانين الشباب.

وأضاف فهمي، خلال بث مباشر لفعاليات مؤتمر القاهرة السينمائي في دورته الـ 37، على قناة “سي بي سي إكسترا” أن مهرجان القاهرة السيمائي الدولي يتعرض لحرب، وهناك من يريد سحب البساط منه.

ولفت فهمي، إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي “سياحة فنية”، والمشاركة فيه تؤكد أن آمنة، مشيرًا إلى أنه يصور مسلسل مملكة يوسف المغربي، ونتمنى فوز الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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