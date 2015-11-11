تعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر لإعادة إعمار 4 قرى فقيرة ببنى سويف

تستعد جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر الحالى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة اسمعونا، للاحتفال بالانتهاء من إعادة إعمار 4 قرى فقيرة فى مركزى الفشن وأهناسيا ببنى سويف، حيث قامت الجمعية بإعادة تأهيل المنازل المتهالكة داخل هذه القرى.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم الأربعاء، أن الجمعية سوف تحتفل بحضور طارق محمود عبد القادر، مسئول إدارة مشروعات صندوق تحيا مصر، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، بتسليم 32 أسرة غير قادرة فى قرية البهسمون بعزبة حسين سليمان بمركز أهناسيا لمنازلهم بعد إعادة إعمارها.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان أنه يتم الاحتفال بالانتهاء من إعادة إعمار قرية الجفادون بمركز الفشن يوم الخميس 12 نوفمبر، وتسليم 35 أسرة منازلهم بعد إعادة إعمارها، ويتم الانتهاء من إعادة إعمار قرية نجع مهدى بحرى بمركز الفشن يوم الخميس 19 نوفمبر، والانتهاء من إعادة إعمار عزبة بهنساوى بمركز اهناسيا يوم السبت 21 نوفمبر.

وأشار مدير عام "الأورمان" إلى أن الجمعية نجحت من خلال مشروعها الإنسانى "أكفل قرية فقيرة" فى إغاثة العديد من القرى الفقيرة بمحافظة بنى سويف خلال الفترة الماضية، وتسعى الجمعية إلى تطوير وإعادة إعمار قرى محافظة بنى سويف وكل قرى محافظات صعيد مصر، بدعم من المؤسسات الاقتصادية المتعاونة مع الجمعية.

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