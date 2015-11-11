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المرشح المتهم بالتعدى على محافظ الدقهلية: مشادة بسيطة بسبب إزالة دعايتى الانتخابية

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المرشح المتهم بالتعدى على محافظ الدقهلية: مشادة بسيطة بسبب إزالة دعايتى الانتخابية المرشح المتهم بالتعدى على محافظ الدقهلية: مشادة بسيطة بسبب إزالة دعايتى الانتخابية
أكد عوض الشبة، المرشح عن حزب مستقبل وطن بالانتخابات النيابية عن دائرة بندر المنصورة ، انه لم يتعدي بالسب او القذف على محافظ الدقهلية.

وأضاف: ما حدث انه اثناء قيام حملة من قبل المحافظة لازالة الاشغالات والقمامة بشارع عبدة معروف ، قام العمال وشرطة المرافق بازالة عدد من لافتات الدعاية الخاصة من امام المقر الانتخابي الخاص بي ، فوجهت كلامي للمحافظ بانه لماذا يتم ازالة دعايتي دون المرشحين الاخرين وانا عندي مؤتمر غدا بالمنطقة، فرد المحافظ بان ذلك تعدي على الشارع ، وحدثت مشادة بسيطة فى الكلام فقط وانتهت سريعا .

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