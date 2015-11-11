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نقل مدير مدرسة وإحالة أخصائى ومشرفين للتحقيق بالفيوم بعد لعب الطلاب بمشنقة

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نقل مدير مدرسة وإحالة أخصائى ومشرفين للتحقيق بالفيوم بعد لعب الطلاب بمشنقة نقل مدير مدرسة وإحالة أخصائى ومشرفين للتحقيق بالفيوم بعد لعب الطلاب بمشنقة
قال الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في تصريح خاص لليوم السابع ، انه قرر نقل مدير مدرسة بنات فيديمين الابتدائية المشتركة بقرية فيديمين بمركز سنورس بالفيوم الى ديوان الادارة ورفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة، وإحالة الاخصائى الاجتماعى والمشرفين بالمدرسة الى التحقيق وتشكيل لجنة من أدارة التعليم الابتدائى للتواجد بالمدرسة بصفة دائمة لإعادة الانضباط ، وذلك بعد واقعة قيام مجموعة من التلاميذ باللعب وتقليد أحد الأفلام السينيمائية وعمل مشنقة داخل الفصل الدراسي .

تعود الواقعة الي قيام تلميذين بالمدرسة بوضع حبل خلف باب الفصل ولف الحبل حول رقبة زميلهم "عمر. م " لتمثيل شنقه لتقليد مشهد في أحد الأفلام السينمائية، وتصادف مرور عدد من التلاميذ اثناء الواقعة فقاموا بالتدخل وفك الحبل من حول رقبة التلميذ وأبلغ التلميذ والده الذي تقدم ببلاغ ضد ادارة المدرسة وقام وكيل الوزارة بزيارة المدرسة بعد عمله بالواقعة وأصدر قراراته السابقة .

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مصر 365