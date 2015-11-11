افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بعزف السلام الوطني

بدأ منذ قليل افتتاح الدورة ال37 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دار الأوبرا المصرية بعزف السلام الوطنى، وأعقبه عرض لقطات مختلفة لجملة “مرحبا بكم فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2015 “بمختلف لغات العالم، ثم استعراض فرعونى راقص، لتبدأ جاسمين طه زكى تقديم الحفل.

يذكر أن من أبرز الحضور كلا من وزير الثقافة حلمى نمنم، وزوجته الصحفية تهانى الصوابى ورجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانين خالد النبوى ودرة ومادلين طبر وعادل أديب ومحمد حفظى وعمر عبد العزيز والناقد على أبو شادى واحمد شاكر ودينا وداليا البحيرى، والمخرج مروان حامد، والمخرج عمر زهران، وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، وليلى علوى وصفية العمرى، مجدى صبحى ومدير التصوير رمسيس مرزوق وسميحة أيوب ولبلبلة ومصطفى فهمى، وحسين فهمى، منال سلامة، وونهلى سلامة، ومنى عبد الغنى، والفنان السورى جمال سليمان، وعزت أبو عوف، وابنته المخرجة مريم أبو عوف، وائل نور، وحمدى الوزير، وريهام عبد الغفور، كما وصلت أيضا النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالى.