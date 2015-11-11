أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وفاة الفقيه الدستوري ثروت البدوي بعد صراع مع المرض

Google+ Print
وفاة الفقيه الدستوري ثروت البدوي بعد صراع مع المرض وفاة الفقيه الدستوري ثروت البدوي بعد صراع مع المرض

توفي مساء اليوم الأربعاء، الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بعد صراع مع المرض، وذلك في مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.

التحق الفقيد بكلية الطب لكنه لم يكمل دراسته، ثم التحق بكلية الحقوق عام 1945 وحصل على الليسانس بتقدير جيد جدا 1949م وكان ترتيبة الثالث على الدفعة، ثم تم تعيينه في مجلس الدولة عام 1949، وحصل على الدكتوراه من فرنسا عام 1954، تحت عنوان “نظرية فعل الأمير.. في القانون الإداري”.

يعتبر من أبرز الفقهاء الدستوريين في العالم العربي، وتشيع الجنازة من كلية الحقوق، جامعة القاهرة بعد صلاة ظهر غد الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا