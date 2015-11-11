وفاة الفقيه الدستوري ثروت البدوي بعد صراع مع المرض

توفي مساء اليوم الأربعاء، الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بعد صراع مع المرض، وذلك في مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.

التحق الفقيد بكلية الطب لكنه لم يكمل دراسته، ثم التحق بكلية الحقوق عام 1945 وحصل على الليسانس بتقدير جيد جدا 1949م وكان ترتيبة الثالث على الدفعة، ثم تم تعيينه في مجلس الدولة عام 1949، وحصل على الدكتوراه من فرنسا عام 1954، تحت عنوان “نظرية فعل الأمير.. في القانون الإداري”.

يعتبر من أبرز الفقهاء الدستوريين في العالم العربي، وتشيع الجنازة من كلية الحقوق، جامعة القاهرة بعد صلاة ظهر غد الخميس.