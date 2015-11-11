محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها خادم الحرمين

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في منطقة الدرعية قرب الرياض مساء اليوم تكريما لقادة وزعماء الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذين اختتموا أعمال قمتهم الرابعة في وقت سابق اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والوفد المرافق له الرياض مساء اليوم عائدا إلى أرض الوطن بعد ترؤسه وفد دولة الامارات إلى أعمال القمة.