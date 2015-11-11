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محمد بن راشد يعود بسلامة الله إلى البلاد

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محمد بن راشد يعود بسلامة الله إلى البلاد محمد بن راشد يعود بسلامة الله إلى البلاد

عاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسلامة الله والوفد المرافق الى البلاد مساء اليوم بعد مشاركته على رأس وفد الدولة في القمة الرابعة لزعماء وقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي اختتمت اليوم في الرياض.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق على أرض مطار دبي الدولي ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .

وعاد بمعية سموه أعضاء الوفد المرافق الذي ضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي محمد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .
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