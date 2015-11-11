كوبر يدرب لاعبي المنتخب على مواجهة الضغط.. وتدريبات خاصة للمهاجمين

اهتم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بتدريب لاعبيه على مواجهة ضغط المنافس بسرعة تمرير الكرة، خلال مران اليوم الأربعاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2018، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وقسم كوبر لاعبي المنتخب إلى فريقين، لخوض تقسيمة قوية أشبه بمباراة.

وطلب المدرب الأرجنتيني من لاعبيه التمرير السريع للكرة بأقل عدد من اللمسات، لمواجهة ضغط المنافسين.

وخاض مهاجمو المنتخب تدريبات خاصة بعد نهاية المران، تحت إشراف كوبر.

كما حرص هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي والمشرف على المنتخب على الاجتماع بحسام غالي لاعب وسط الأهلي لمدة 10 دقائق.