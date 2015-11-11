حبس عاطل وضبط وإحضار شقيقه قتلا صاحب محل أدوات كهربائية فى بنها

أمر محمد طاهر وكيل نيابة مركز شرطة بنها بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار شقيقه لاتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية فى قرية الشموت ببنها بسبب خلافات على توصيل بعض الأدوات الكهربائية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم اسامة ندا رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد مقتل عصام محمد السيد 26 سنة صاحب محل أدوات كهربائية بالشموت اثر جرح طعنى بالصدر، وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين هما كل من "رمضان م ا " 30 سنة عاطل وشهرته "روبى" وشقيقه "سيد" وراء ارتكاب الجريمة.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه طلب من المتهمين توصيل كمية من الأدوات الكهربائية بتروسيكل خاص بهما وحدث بينهما خلافات، وقاما بسب المجنى عليه وحطما محله وانهال عليه المتهم الأول بالسكين فلقى مصرعه وفرا هاربين.

تم استئذان النيابة العامة وتمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم الأول وعثر معه علي السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق وامرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية