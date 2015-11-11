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حبس عاطل ومطاردة شقيقه لاتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية فى بنها

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حبس عاطل ومطاردة شقيقه لاتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية فى بنها حبس عاطل ومطاردة شقيقه لاتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية فى بنها
أمر محمد طاهر وكيل نيابة مركز شرطة بنها بحبس " عاطل " أربعة أيام علي ذمة التحقيق وضبط شقيقه لاتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية في قرية الشموت نتيجة خلافات علي توصيل بعض الأدوات الكهربائية.

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم اسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها بمقتل "عصام .م" - 26 سنة صاحب محل ادوات كهربائية بقرية الشموت - وأكدت التحريات ان"رمضان م ا " وشهرته "روبي" 30 سنة عاطل وشقيقه " سيد " سددا له طعنات بعدما طلب منهما توصيل كمية من الأدوات الكهربائية بتروسيكل خاص بهما ودخل معما فى مشادة سباه فيها وحطما المحل ملكه وانهال عليه الأول بالسكين.

بمداهمتهما القى رجال المباحث القبض علي المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم و اعترف بارتكابه الجريمة فتحرر له محضر وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق وامرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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